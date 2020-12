Allianz kauft Versicherungsgeschäft von australischer Westpac Group

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

SYDNEY/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz will das allgemeine Assekuranzgeschäft der australischen Bank Westpac Group übernehmen.



Die Sparte mit den Einheiten Westpac General Insurance Limited und Westpac General Insurance Services Limited habe für einen Preis von 725 Millionen australischen Dollar (rund 445 Mio Euro) den Besitzer gewechselt, teilten bei Unternehmen in der Nacht zu Mittwoch mit. Mit dem Abschluss wird den Angaben zufolge in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres gerechnet. Westpac und die Allianz arbeiten bereits seit 2015 zusammen.

Das allgemeine Versicherungsgeschäft von Westpac umfasst unter anderem Hausrat- und Kfz-Versicherungen und spielte in den ersten neun Monaten Prämieneinnahmen von 555 Millionen australischen Dollar ein. Im Zuge des Deals hat die Allianz das Recht, für die nächsten 20 Jahren Westpac-Kunden Versicherungen anzubieten. Zuvor hatte die australische Wirtschaftszeitung "Financial Review" (AFR) über die anstehende Transaktion zwischen den beiden Unternehmen berichtet. Vor gut sechs Wochen war bekannt geworden, dass die beiden Finanzkonzerne Gespräche führen.

Die Allianz war vor der Transaktion nach Angaben des Datendienstleisters IBISWorld die Nummer drei auf dem australischen Markt für allgemeine Versicherungen. Auf Platz eins und zwei finden sich die Australia Group und Suncorp./stk/zb