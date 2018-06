Allianz hat keine Angst vor Wertverlust italienischer Staatsanleihen

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Kursverluste italienischer Staatsanleihen haben Europas größten Versicherer Allianz bisher kaum getroffen.



"Wir haben die Ausweitung der Risikoprämien auf uns zukommen sehen und schon im Vorfeld der Wahlen unsere Investitionen in italienische Staatsanleihen vorsichtshalber zurückgenommen", sagte der neue Allianz-Deutschlandchef Klaus-Peter Röhler dem "Handelsblatt (Freitagsausgabe). "Wir sind in der Allianz Gruppe mit nur drei Prozent unserer Anlagen in diesen Papieren investiert - und halten das Risiko verbunden mit italienischen Anleihen für beherrschbar."

Die Branche gehört zu den größten institutionellen Anlegern. Nach Angaben der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa entfallen 35 Prozent der Investitionen von Assekuranzen auf Unternehmensanleihen und mehr als 30 Prozent auf Staatsanleihen./stw/tav/fba