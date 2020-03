Allianz bleibt weiter ein Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktien des Versicherungskonzerns Allianz haben seit dem mit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise bis zum Tiefstkurs am 19.03. bei 117,10 Euro in der Spitze rund 50 Prozent an Wert verloren, und das innerhalb von nur vier Wochen. Zwar konnten die Aktien seit diesem Montag wieder rund 12 Prozent auf aktuelle 151,06 Euro zulegen, das Jahresminus ist aber immer noch beträchtlich.

