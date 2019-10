Allianz aus über 100 Radiosendern setzt auf Usercentrics als zentrale Consent Management Platform (CMP)

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

München (ots) - Die im Juli 2019 gelaunchte Audio-DatenallianzQUANTYOO kooperiert mit Usercentrics (www.usercentrics.com), um dieEinwilligungen der Nutzer aller beteiligten Radiosender rechtssichereinzuholen und zu verwalten.QUANTYOO agiert als gemeinsamer Datendienstleister für über 100private Radio- und Audioanbieter. Das Münchner Unternehmenverarbeitet dabei in einem zentralen Datenpool die personenbezogenenadressierbaren Nutzerdaten der angeschlossenen Partner. Diedatenschutzkonforme Erhebung von Nutzerdaten ab dem ersten Kontaktmit dem Nutzer ist dabei unerlässlich, um eine zukunftsfähige undrechtssichere Datenqualität sicherzustellen. Voraussetzung undoberstes Prinzip für den Zusammenschluss sind dabei Transparenz undRespekt vor der Privatsphäre der Nutzer. Die Einwilligung spieltdabei eine besondere Rolle, denn sie ist die rechtliche Grundlage fürdie Verarbeitung der Nutzerdaten.QUANTYOO hat sich beim Thema Einwilligungs-Management für dieführende Consent Management Platform (CMP) Usercentrics alsprofessionellen Anbieter entschieden. Die Lösung von Usercentricswird auf den Webseiten der QUANTYOO-Partner eingebunden und wickeltdie Einholung, Verwaltung, Dokumentation und Weitergabe derEinwilligungen für Website-Technologien, die z.B. fürPersonalisierung, Retargeting und Tracking genutzt werden, ab. Erstwenn der Nutzer seine Einwilligung gegeben hat, löst Usercentrics dieentsprechenden Technologien wie z.B. Skripte, Cookies, Pixel oderPlugins für Marketing- und Werbezwecke aus.So kann der Nutzer sich jederzeit einfach und transparent überseine abgegebene Einwilligungen und die verarbeiteten Dateninformieren."Wir haben früh erkannt, dass beim Thema Einwilligung einnutzerfreundliches Vorgehen umsatzkritisch ist: Vor der DSGVO hattenRadiosender eine Einwilligungsquote von 96%. Heute - mit freiwilligerEinwilligung - sind es noch 83% der Nutzer, die für Marketing undWerbung einwilligen. Mit dem richtigen Ansatz beim Consent Managementkönnen wir die Opt-in-Quote langfristig wieder steigern", erklärtMatthias Ross, Geschäftsführer der QUANTYOO GmbH & Co. KG."Datenschutz und die technologische Verwaltung von Einwilligungenwird zum Wettbewerbsvorteil - QUANTYOO hat das sofort erkannt. DieZusammenarbeit macht viel Spaß, denn QUANTYOO denkt Privacy, IDs undWerbung bereits jetzt viel weiter als die meisten anderen Player imMarkt. Das Projekt kann somit als Vorbild für vergleichbareDatenallianzen oder ähnliche Unternehmungen dienen", so Mischa Rürup,Gründer und Geschäftsführer der Usercentrics GmbH.Über QUANTYOOQUANTYOO ist der gemeinsame Datendienstleister privater Radio- undAudioangebote zur datenschutzkonformen Nutzerdatenerhebung. DasLeistungsspektrum reicht von der Erhebung adressierbaren Nutzerdaten,pseudonymisierter Nutzerdaten über die Visualisierung derEchtzeitdaten bis hin zu beratenden Dienstleistungen, um die Partnerbei der individuellen Datenanalyse und datenbasierten Planungvollumfänglich zu unterstützen. Die zentral erhobenen Daten bildendie Grundlage für die datenbasierte Produktentwicklung,Marktforschung und Vermarktung der Audioanbieter. Die elf führendenprivaten Radiogruppen und Sender haben die Datenallianz 2019gemeinsam gegründet. Zu ihnen zählen über 100 Radiosender, darunterdie reichweitenstärksten Sender, wie Antenne Bayern, FFH oder auchRadio Hamburg. QUANTYOO agiert von München aus und bietet weiterenPartnern den Anschluss an den zentralen Datenpool. WeitereInformationen finden Sie unter www.quantyoo.de.Über UsercentricsDie Vision des im Herzen von München ansässigen Unternehmens istes, eine neue Infrastruktur für die Einwilligungen (eng. Consent) derNutzer über alle Daten Architekturen hinweg zu schaffen - umDatenschutz praktikabel zu machen. Als führender Anbieter im BereichConsent Management Platform (CMP) ermöglicht die SaaS-LösungUnternehmen die Erhebung, Verwaltung und Dokumentation von NutzerEinwilligungen auf allen digitalen Kanälen wie Websites oder Apps. Sokann die Einhaltung aktueller und zukünftiger internationalerDatenschutzvorschriften wie der DSGVO, ePrivacy-VO und CCPAgewährleistet werden. Seit seiner Gründung Ende 2017 ist dasUnternehmen stark gewachsen und zählt namhafte Unternehmen wieTelefonica, Commerzbank und Fitness First zu seinen Kunden. WeitereInformationen finden Sie unter www.usercentrics.com.Pressekontakt:Marion Weber, Senior Marketing Manager, Usercentricspr@usercentrics.comwww.usercentrics.comOriginal-Content von: Usercentrics GmbH, übermittelt durch news aktuell