Allianz auf EINKAUFSTOUR?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

im letzten Jahr noch war aus Kreisen der Allianz zu hören, dass es keine geeignete Kandidaten für eine Übernahme gebe. Das für derartige Vorhaben abgestellte Kapital sollte stattdessen für den Rückkauf von Aktien eingesetzt werden. Es mehren sich jetzt aber Gerüchte, wonach alles anders kommen könnte. Die Tageszeitung „La Stampa“ berichtet aktuell, dass die zweitgrößte italienische Bank über einen Einstieg bei Generali nachdenke und die Allianz im gleichen Zug Teile des Versicherers übernehmen wolle. An der Börse sorgen die Gerüchte schon für Aufsehen, bestätigt ist aber noch nichts.

Nichts als Marktgerüchte?

Weder die Allianz noch Generali wollten sich bisher zu den Vorgängen äußern. Der Bericht der Tageszeitung wird als Marktgerücht bezeichnet. Auch Analysten aus Italien zweifeln die Möglichkeit einer solchen Übernahme an. Die Allianz könne auf heftigen Widerstand aus der Politik stoßen und auch die Wettbewerbshüter würden wohl zweimal hinschauen, ehe sie das Unternehmen oder Teile davon dem deutschen Versicherer überlassen. Übernahmegerüchte über Generali gab es in der Vergangenheit schon reichlich. Aus diesem Grund sind auch die neuen Meldungen mit Vorsicht zu genießen, wenngleich es einige Indizien gibt, die ein derartiges Bestreben der Allianz unterstützen könnten.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse