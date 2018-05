Allianz: In Zukunft soll alles einfacher werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Umbau in der Sachversicherung soll verstärkt fortgesetzt werden. Dies kündigte Allianz-Chef Oliver Bäte laut Dow Jones Newswires auf der am Mittwoch abgehaltenen Hauptversammlung in München an. Demnach werde man nach Lebensversicherung und Asset Management auch die Sachversicherung im laufenden Jahr „ebenfalls zukunftssicher machen“, so Bäte. Jener Vorgang werde schwierig und deshalb „nicht geräuschlos“ erfolgen.

Bäte will Komplexität bei Sachversicherung abbauen

Ein Beitrag von Marco Schnepf.