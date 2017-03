Allianz nach den Zahlen: Fundamentale Analysten begeistert!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz hat zum Ende der Woche starke Zahlen vermeldet. Am heimischen Markt konnte der Lebensversicherer 6,4 % Beitragseinnahmen mehr erzielen als im Vorjahr. Das Neugeschäft ist danach sogar um mehr als 20 % gewachsen. Trotz vieler Warnungen und der Nullzinsen, die Lebensversicherungen unattraktiv erscheinen lassen. Deshalb stieg der Kurs.

Fundamentale Analysten begeistert

Wer fundamental orientiert ist, zeigte sich angesichts dieser Zahlen begeistert. Man hätte an sich davon ausgehen müssen, dass die Allianz unter den Nullzinsen leidet. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein, die Marktmacht ist weiterhin ausgeprägt. Der Kurs ist angetrieben von solchen Nachrichten gleich gestiegen und hat die Marke von 170 Euro deutlich überwunden.

Charttechnische Analysten sehen hierin einen Beweis dafür, dass die Aktie im Aufwärtstrend ist. Damit hat Allianz auch den höchsten Kurs der vergangenen fünf Jahre erzielt und schiebt sich an das 10-Jahres-Hoch 178,41 vom 20. Juni 2007 heran.

Aus Sicht der technischen Analyse ist die Aktie im Aufwärtstrend. In allen zeitlichen Dimensionen notiert sie über den trendentscheidenden Linien. Deshalb ist die Allianz derzeit klar im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.