Allianz: Wie sich Trump auf den Aktienkurs auswirkt!

zum Auftakt der letzten Woche fand sich die Allianz-Aktie am Ende des DAX wieder. Die zeitliche Korrelation mit der Amtseinführung von Donald Trump ist nicht zufällig. die wichtigsten Fakten zum Thema im Überblick:

Korrelation : Die Allianz-Aktie hat auf die Amtseinführung Trumps mit schwachen Werten reagiert und gehörte am vergangenen Montagmorgen zu den schwächsten Werten im DAX. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Umsätze in den ersten drei Quartalen ist dieser Zusammenhang eindeutig. Basierte die seit Juli 2016 zu beobachtende Kurserholung doch zum Großteil auf Erwartungen an sich verändernde Umstände bei den Anleiherenditen und die Auswirkungen der Trump-Politik. Das bedeutet, dass die Aktie dazu neigt, mit dem Gesamtmarkt zu tendieren – in diesem Fall in die negative Richtung.

: In der aktuellen Aufwärtsbewegung bewegt sich das Papier in einem nach oben gerichteten zulaufenden Dreieck auf Wochenkerzenbasis. Das Momentum der Aktie könnte nun zunehmend nachlassen. Das zeigt auch der RSI-Indikator. Auf 14-Wochenbasis ist die Überkauft-Zone bei 70 Punkten noch nicht erreicht. Möglicher Absacker: Wenn der Kurs das Dreieck nach unten verlässt und die untere Trendbegrenzung unterschreitet, könnte es zu einem kurzfristigen Absacker kommen. Dieser würde dann den 100-Wochendurchschnitt anpeilen, der aktuell bei 146 Euro liegt.

Kann die Allianz-Aktie ihr Momentum wiedergewinnen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

