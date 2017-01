Allianz: Was läuft da mit Generali?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

die Gerüchteküche brodelt weiter. Nach Medienberichten soll sich der deutsche Versicherungsriese gemeinsam mit der italienischen Bank Intesa Sanpaolo um den Versicherer Assicurazioni Generali bemühen. Auch eine alleinige Übernahme durch das italienische Kreditinstitut sei im Bereich des Möglichen. Während sich die Allianz noch nicht zu den Spekulationen äußerte, gab Intesa eine Stellungnahme ab. Darin heißt es, dass man sich mit der Möglichkeit eines Zusammenschlusses beschäftige.

Was macht die Allianz?

Die Allianz dürfte hingegen nur an ausgewählten Geschäftsbereichen interessiert sein. Erst Anfang des Jahres verkündete Konzernchef Oliver Bäte, dass der Versicherer gezielt im Unfall- und Schadengeschäft nach Zukäufen Ausschau halte. Das Budget hierfür wäre mit rund 3 Mrd. Euro jedenfalls vorhanden, nachdem es drei Jahre lang keine größeren Übernahmen gab.

Denkbar wäre in diesem Sinne eine Übernahme des Frankreich-Geschäfts von Generali. Entsprechende Spekulationen gab es bereits zum Ende des vergangenen Jahres. Damals hieß es aus Branchenkreisen, dass sich Generali nicht aus Frankreich zurückziehen wolle. Doch wer weiß, vielleicht zwingt die finanzielle Lage nun doch zum Umdenken?

Im September hatte Bäte indes angekündigt, das M&A-Budget an die Aktionäre weiterreichen zu wollen (in Form eines Aktienrückkaufs), sofern sich bis Ende des Jahres keine Übernahmeziele finden. Also wird es interessant sein, ob hier Wort gehalten wird. Die Aktie befindet sich jedenfalls weiter auf dem Vormarsch. Kursgewinne von knapp 20 Prozent seit Anfang November sprechen eine eindeutige Sprache.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse