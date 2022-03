Allianz & W. P. Carey besitzen 5 % Dividendenrendite: Diese Vorteile haben die Dividendenaktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Dividendenaktien der Allianz (WKN: 840400) und von W. P. Carey (WKN: A1J5SB) bieten Einkommensinvestoren im Moment eine Dividendenrendite von über 5 %. Allerdings ist das nicht die einzige Gemeinsamkeit, wobei operative Schnittmengen doch eher begrenzt sind. Nein, beide ausschüttende Aktien besitzen ihre individuellen Vorzüge.

Welche das sind? Das wollen wir uns heute etwas näher ansehen. W. P. Carey und die Allianz-Aktie haben neben 5 % Dividendenrendite ihre Trümpfe, die sie sogar im direkten Vergleich ausspielen.

W. P. Carey: Dividendenaktie mit Inflationsschutz & defensiver Klasse

W. P. Carey besitzt als Dividendenaktie zwei stabile Merkmale, die Investoren jetzt gefallen können. Wobei ich die Historie nicht einmal dazuzähle, sondern als bekannt hinnehme. Seit dem Jahr 1998 zahlt der Real Estate Investment Trust schließlich konstant mit jährlichem Wachstum an die Investoren aus.

Aber kommen wir zu den Vorteilen des REITs: Ein erster Vorteil ist die defensive Klasse. Mit fast 1.300 verschiedenen Immobilien über viele Segmente getrennt ist Qualität und Breite kein Thema. Die Dividende ruht stabil auf sehr vielen verschiedenen Mieterlösen. Das ist eine Basis, die Zuverlässigkeit bietet und per Zukauf die Möglichkeit, ein konsequentes moderates Wachstum zu erzielen.

Auch das ist nicht alles: Neben der Stabilität kann W. P. Carey die Inflation ausgleichen. Der Real Estate Investment Trust besitzt langfristige Mietverträge, die entweder eine Klausel über regelmäßige jährliche Mieterhöhungen umfasst. Oder sogar einen Inflationsausgleich als Bestandteil besitzt, was ca. die Hälfte der Mietverträge tangiert. Damit kann die Inflation ausgeglichen werden. Bei dieser Dividendenaktie funktioniert der Inflationsschutz daher nicht nur aufgrund der wertspeichernden Immobilien. Nein, sondern auch operativ, was die Basis betrifft.

Allianz-Aktie: Wachstum und Ausschüttungsverhältnis

Die Allianz-Aktie hat als Dividendenaktie zwei andere Vorzüge. Das Geschäftsmodell ist nicht ganz so stabil als Versicherer und stets von einem Quäntchen Unsicherheit begleitet. Wobei wir auch hier sagen können, dass der DAX-Versicherer in Zeiten der Pandemie solide performt hat. Der erste Vorzug ist jedoch ein solides Dividendenwachstum.

Das Management der Allianz-Aktie erhöht in diesem Jahr die Dividende um über 12 %, was ein außerordentliches Wachstum darstellt. In den kommenden Jahren soll das Dividendenwachstum mindestens 5 % p. a. betragen. Ohne Zweifel eine interessante und auch teilweise riskante Ausschüttungspolitik. Wobei ein operatives Wachstum in gleicher Höhe diesen Wachstumskurs unterfüttern soll.

Auf bereinigter Basis liegt das Ausschüttungsverhältnis der Allianz-Aktie eigentlich bei unter 55 %. Auch nicht bereinigt ist der Wert mit 67,7 % definitiv sehr nachhaltig. Foolishe Investoren, die nach einer Dividendenaktie mit über 5 % Dividendenrendite suchen, können auch diese Vorzüge in den Fokus rücken.

Insgesamt bietet W. P. Carey im Zusammenspiel daher eine ganze Menge: defensive Klasse, Dividendenwachstum und Stabilität. Neben einer Dividendenrendite von mehr als 5 %, die jedoch zumindest eine oberflächliche Gemeinsamkeit darstellt.

Der Artikel Allianz & W. P. Carey besitzen 5 % Dividendenrendite: Diese Vorteile haben die Dividendenaktien! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022