Allianz: Vorstandschef Bäte redet Klartext!

das aktuelle Niedrigzinsumfeld stellt auch die Versicherungen vor große Herausforderungen. Dies ist fürwahr nichts Neues. Wie sich Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte in Zukunft die Geschäfte seines Konzerns vorstellt, hat er dieser Tage in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ offenbart. Zwar mache er sich weiterhin Gedanken über mögliche Übernahmen. Aber: „Kleinere Unternehmen zu kaufen macht für uns keinen Sinn“, erklärte er. Indirekt gab er zu, dass Firmen aus den USA zur Zeit ein gewisses Problem darstellen, da diese tendenziell „extrem hoch bewertet“ seien. Daher hält der Manager auch eine Expansion innerhalb Europas für gut möglich.

Vorteile durch neuen Präsidenten

Selbstverständlich war auch der in dieser Woche von Statten gehende Machtwechsel in den USA ein Thema. Grund zur Sorge gebe es durch den neuen Präsidenten Donald Trump für die Allianz jedoch nicht, im Gegenteil: „Die geplante Senkung der Unternehmenssteuern in den USA wäre für uns gut, weil wir dort sehr viel Steuern zahlen“, so der Allianz-Chef. Unsicher sei lediglich, inwieweit Trump seine Ankündigungen in Sachen Protektionismus realisieren werde. Eine mögliche Zinswende könnte wegen der Anleihen der Lebensversicherungspolicen für kleinere Anbieter problematisch werden, nicht aber für die Allianz, deren Reserve hoch genug seien.

