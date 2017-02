Allianz: Untersagt die BaFin das Aktienrückkaufprogramm?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

mit der Entscheidung, eigene Aktien im Gegenwert von bis zu 3,0 Mrd. Euro zurückzukaufen, hat die Allianz die Verbraucherschützer gegen sich aufgebracht, die vehement ein Eingreifen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fordern.

Aktionäre nicht auf Kosten der Kunden bevorzugen

Der Bund der Versicherten sieht in dem Aktienrückkaufprogramm eine unvertretbare Bevorteilung der Anteilseigner auf Kosten der Versicherten, die unter anderem unter stetig steigenden Beiträgen und einer immer geringeren Garantieverzinsung bei Lebensversicherungen leiden. Von der BaFin erhoffen sich die selbst ernannten Anwälte des kleinen Mannes, dass die Behörde diesen seit etlichen Jahren bestehenden Missstand beseitigt.

Nur sehr geringe Erfolgschancen

So verständlich die Kritik grundsätzlich auch sein mag, so wenig wahrscheinlich ist ein entsprechendes Eingreifen der BaFin. Ein Verbot des Aktienrückkaufprogramms würde genau genommen bedeuten, dass der Staat Privatunternehmen vorschreiben kann, was sie mit ihren erwirtschafteten Gewinnen machen dürfen und was nicht. Abgesehen davon hat niemand die Kunden von Kapitallebensversicherungen davon abgehalten, eine reine Risikolebensversicherung abzuschließen und mit dem dadurch eingesparten Geld Allianz-Aktien zu kaufen. Aber diese Variante war den meisten wohl zu riskant, weil ihr Kapital in diesem Fall Kursschwankungen ausgesetzt gewesen wäre. Letztlich ist das Aktienrückkaufprogramm damit – wie die Dividende – eine Belohnung für eingegangene Risiken. Insgesamt darf davon ausgegangen werden, dass die Allianz eigene Aktien im angekündigten Umfang zurückkaufen darf, was den Kurs tendenziell unterstützen wird.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

