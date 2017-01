Allianz: Trump-Euphorie – ein Schuss in den Ofen?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Situation vieler ausländischer sowie inländischer Konzerne in den USA ist maßgeblich abhängig von den Entscheidungen der kommenden US-Exekutive. Hierzu zählt auch der Münchner Versicherungsriese Allianz. In einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung nahm Oliver Bäte, Konzernboss bei der Allianz, zur Situation in den USA Stellung und erklärte, warum man der Wahl Trumps auch Positives abgewinnen kann.

Moderater Optimismus für das US-Geschäft

So sei die Erwartungshaltung gegenüber dem designierten Präsidenten von Optimismus geprägt. Als Gründe für die Zuversichtlichkeit nannte Bäte die von Trump im Wahlkampf forcierten Steuersenkungen für Unternehmen. Zusätzlich positiv dürften sich der starke Dollar sowie die Entlastungen der Aufsichtsverordnungen auswirken.

Zur anderen Seite der Medaille äußerte sich Bäte allerdings zurückhaltender. So müsse man abwarten, „was es mit dem Protektionismus und anderen Themen auf sich hat“. Der Protektionismus bezeichnet Maßnahmen in Form von Handelshemmnissen, welche eine Stärkung des inländischen Marktes zum Ziel haben. Trump machte im Wahlkampf überdeutlich klar, dass der Schutz der heimischen Volkswirtschaft ganz oben auf seiner Prioritätenliste stehe. So wäre beispielsweise eine Erhöhung der Zölle denkbar.

Interesse für Zukauf steht im Raum

Der Konzernchef kündigte außerdem an, dass der Versicherer in den USA prinzipiell bereit ist, Zukäufe in Form von Firmenübernahmen zu tätigen. Bäte umschrieb das Vorhaben mit den Worten: „Dabei liegt der Fokus auf der Sachversicherung und auch auf Vermögensverwaltung und Kreditversicherung“. Das gewünschte Unternehmen solle eine „saubere Bilanz“ vorweisen, bezahlbar sein sowie eine gewisse Firmengröße mitbringen.

Dieses Buch bringt Ihnen 10.000 Euro

Denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Der Klick auf den folgenden Link ist 10.000 Euro wert.

Klicken Sie auf den folgenden Link und Sie erhalten GRATIS unsere Informationen dazu.

Zum GRATIS-Abruf hier klicken!

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse