Allianz: Süße Zeiten für die Anleger!

die Allianz hat starke Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr auf den Tisch gelegt und endlich Tacheles geredet, was mit dem milliardenschweren M&A-Budget geschehen soll. Wie nicht anders zu erwarten war, wird der DAX-Riese die rund 3 Mrd. Euro in Form eines Aktienrückkaufprogramms an die Anleger zurückgeben, da kein geeignetes Übernahmeziel gefunden wurde.

Mit dem Geld kann die Allianz rund 17 Mio. Aktien zurückerwerben, mit anderen Worten: 4 Prozent des Börsenwertes. Hierdurch wird sich der Gewinn auf weniger Aktien verteilen, so dass die Dividenden ansteigen. Die Erfahrung zeigt, dass Aktienrückkäufe auch mittelfristig positive Auswirkungen auf die Kursperformance haben. Das spricht für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bei der Allianz-Aktie.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Nichtsdestotrotz sind Zukäufe auf lange Sicht weiterhin im Bereich des Möglichen. Es muss sich halt etwas Passendes finden, aus wirtschaftlicher und vor allem strategischer Sicht. Zuletzt wurde verstärkt über einen Zukauf des Frankreich-Geschäfts des italienischen Rivalen Generali spekuliert. Anfang des Jahres hatte Allianz-Chef Oliver Bäte klargestellt, dass nur größere Akquisitionen in Frage kommen, vornehmlich in den Bereichen Sach- und Kreditversicherung sowie Vermögensverwaltung.

Dividenden steigen um 4 Prozent

Die Geschäftszahlen können sich ebenfalls sehen lassen. Der operative Gewinn erhöhte sich leicht um 1 Prozent auf 10,83 Mrd. Euro und lag damit über den Markterwartungen von 10,72 Mrd. Euro. Unter dem Strich verbesserte sich der Nachsteuergewinn um 4 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro. Freuen dürfen sich die Anleger auch über eine Anhebung der Dividenden. Sie steigen um 30 Cent auf 7,60 Euro je Anteilsschein, so dass sich eine Dividendenrendite von 4,7 Prozent ergibt. Für das laufende Jahr peilt Bäte ein operatives Ergebnis von 10,8 Mrd. Euro an, wobei nach oben und nach unten eine Abweichung von 500 Mio. Euro einkalkuliert wird.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

