Allianz: So kann es weitergehen!

die Aktie des deutschen Versicherungsriesen Allianz konnte Mitte des Jahres den Schalter umlegen. Sukzessive hat sich das Papier seit Anfang Juli nach oben gearbeitet. Mittlerweile belaufen sich die Kursgewinne auf knapp ein Drittel. Am 8. Dezember realisierte die Aktie mit einem Kurs von 158,40 Euro ein neues 6-Monats-Hoch.

In den USA tut sich was

Profitieren kann der Konzern mitunter auch von anziehenden Zinsen in den USA. Die Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen betragen inzwischen wieder 2,5 Prozent. Aufgrund der Konjunkturaufhellung im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ hat Fed-Chefin Janet Yellen unlängst die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Es war erst die zweite Leitzinsanhebung seit der Finanzkrise. Für das kommende Jahr kündigte Yellen sogar insgesamt drei weitere Zinsschritte an. Der designierte US-Präsident Donald Trump will die US-Wirtschaft mit Steuersenkungen und Investitionen zusätzlich ankurbeln. Und eben jener Trump hat sich während des Wahlkampfes auch für eine Deregulierung der Finanz- und Versicherungsbranche ausgesprochen, was die international tätigen Konzerne und deren Anleger ebenso wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

Was passiert mit den Cash-Reserven?

Dem Vernehmen nach beläuft sich das M&A-Budget auf rund 3 Mrd. Euro. Der DAX-Konzern hatte wiederholt betont, den Markt nach möglichen Zukäufen zu sondieren, allerdings verfestigte sich in den letzten Wochen der Eindruck, dass es derzeit keine geeigneten Übernahmekandidaten gibt. Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach die Allianz an einer Übernahme des Frankreich-Geschäfts des italienischen Rivalen Generali Assicurazioni interessiert sei. Allerdings erscheint ein solcher Deal wegen möglicher Wettbewerbsbedenken eher unwahrscheinlich. Zudem erklärte ein Insider, dass Generali Frankreich nicht verlassen wolle. Als Alternative hatte Konzernchef Oliver Bäte auch eine Ausschüttung an die Aktionäre in Form einer Sonderdividende ins Spiel gebracht.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

