Allianz: Satte Dividende! Gibt es in den kommenden Jahren weniger?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Die Allianz-Aktionäre bekommen extra Geld! Der Vorstand hat beschlossen, ihnen eine Milliardenausschüttung zukommen zu lassen. Die Dividende soll auf 7,60 Euro angehoben werden. Zuletzt betrug sie 7,30 Euro. Außerdem soll es einen großangelegten Aktienrückkauf geben. Dafür wird die Allianz bis zu drei Milliarden Euro in die Hand nehmen. Das dürfte aufgrund des dann gesunkenen Angebots gut für den Kurs sein.

Doch nicht nur der Geldregen freut die Anleger. Die Allianz konnte auch solide Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Der auf Aktionäre entfallende Nettogewinn beträgt demnach 6,9 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 4% im Vergleich zum Vorjahr.

Warum die Ausschüttung?

Die Allianz muss ausschütten. Sie hat es sich selbst auferlegt, alle drei Jahre das Akquisitionsbudget an die Aktionäre zu geben. Dies gilt für den Fall, dass kein passendes Übernahmeobjekt gefunden wird. Seit dem Jahr 2014 hatte die Allianz zwar mehrere Unternehmen im Visier. Es kam jedoch mit keinem zu einer Einigung. Es ist das erste und wahrscheinlich letzte Mal, dass diese Regelung greift.

In Zukunft möchte der Vorstand bei solchen Entscheidungen von starren Fristen abrücken. Müssen die Aktionäre deshalb um ihre saftige Dividende fürchten? Laut Allianz wohl nicht. Wörtlich äußerte sich das Unternehmen wie folgt zu dem Thema: „Auch in Zukunft ist vorgesehen, 50 Prozent des auf Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses der Gruppe als Dividende auszuschütten. Darüber hinaus strebt die Allianz wie bisher an, die Dividende pro Aktie mindestens auf dem Vorjahresniveau zu halten.“

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse