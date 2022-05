Allianz SE-Aktie: Vielversprechendes Joint Venture!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Schauen Sie rein Der deutsche Versicherungs- und Vermögensverwaltungskonzern Allianz SE (AZSEY.PK) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er mit dem panafrikanischen Finanzdienstleistungskonzern Sanlam vereinbart hat, seine derzeitigen und künftigen Aktivitäten in Afrika zu einem großen afrikanischen Versicherungskonzern zusammenzulegen. Die Vereinbarung ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Durch die Transaktion wird voraussichtlich das größte panafrikanische Nichtbanken-Finanzdienstleistungsunternehmen des Kontinents entstehen, das in 29 Ländern… Hier weiterlesen