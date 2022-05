Allianz SE-Aktie: Ermittlungen der US-Regierung abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz SE gibt bekannt, dass ihre indirekte Tochtergesellschaft Allianz Global Investors U.S. LLC ("AGI U.S.") heute mit dem US-Justizministerium ("DOJ") und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ("SEC") Vergleiche im Zusammenhang mit der Structured Alpha-Angelegenheit geschlossen hat. Gemäß dem DOJ-Vergleich wird sich AGI U.S. in einem Punkt des strafrechtlichen Wertpapierbetrugs schuldig bekennen, und der SEC-Vergleich stellt fest, dass AGI… Hier weiterlesen