Allianz Rohstofffonds: Der ideale Wendepunkt?

der Allianz Rohstofffonds hat in den vergangenen Tagen massive Kursverluste hinnehmen müssen. Die Kurse rutschten binnen Wochenfrist um 2,5 %, binnen zweier Wochen um 3,6 % und in den vergangenen 6 Monaten sogar um 5 % ab. Nichtsdestotrotz sieht die Jahresbilanz mit einem Plus von 28,7 % noch immer positiv aus. Dies erklärt, dass der Fonds immer noch beliebt ist.

Fonds im Abwärtstrend

Technische Analysten identifizieren allerdings einen klaren Abwärtstrend. Die Kurse notieren um 2,6 % unter dem GD200 als Signalgeber für den langfristigen Trend. Die Notierungen verlaufen zudem um 8,5 % und damit weit unter dem GD100, an dem sich die mittelfristigen Trends identifizieren lassen. Chartanalysten sehen derzeit keine Bodenbildung, nachdem der Kurs die Unterstützung bei 58 Euro nun unterboten hat. Die Kurse befinden sich aus dieser Sicht auf Talfahrt Richtung 50 Euro. Bis dahin sind noch 12 % Rückschlag möglich.

Der Fonds investiert in Unternehmen aus der Rohstoffbranche. Dies sind vor allem Topwerte wie BHP Billiton, Rio Tinto oder Goldminen wie Goldcorp. Insofern hängt der Kurs von der Wertentwicklung in diesem Sektor ab und ist vergleichsweise stark schwankend. Investoren müssen mit einer aktuellen Gesamtkostenquote von 1,8 % rechnen. Der „Spread“ als Kostenkomponente im Börsenhandel beträgt 1,49 %.

Der Fonds ist kurzfristig im roten Bereich. 50 Euro gelten als wichtige Untergrenze für langfristige Investoren.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.