Allianz Rohstofffonds: Vertrackte Situation!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Mit 88,24 Euro erreichte der Fond am 10. Mai 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. 219 Tage sind vergangenen und seither fiel der Kurs um -8,47 Prozent. In den vergangenen 219 Tagen mussten die Investoren von Allianz Rohstofffonds mit Erleben, wie der Kurs in Richtung Süden rutschte.

Was läuft bei der Kursentwicklung schief?

Häufig verwenden Investoren Mittel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung