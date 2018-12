Allianz: Quicklebendig!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die „Allianz Leben“ kann trotz niedriger Marktzinsen die Verzinsung aus Renten- und Lebensversicherungen auch im dritten Jahr in Folge stabil halten. Dies kündigte der deutsche Versicherungsriese am Montag in Stuttgart an.

Demnach können die Kunden des mit Abstand größten deutschen Lebensversicherers 2019 von einer Überschussbeteiligung von 2,8 Prozent für die laufenden klassischen „Leben"-Policen ausgehen. Die seit rund fünf Jahren angebotenen „Perspektive"-Policen, für

Ein Beitrag von Marco Schnepf.