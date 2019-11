Allianz mit Prof. Aaron Ciechanover: Prof. Markus Veit, Mitglied im Ausschuss der deutschen Arzneibuchkommission und weltweit renommierter Experte für die Zulassung von pflanzlichen Arzneimitteln, schließt sich dem Beirat des Panaxia-Vorstands an

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Dr. Dadi Segal, CEO von Panaxia: "Prof. Veit wird wesentlich zuunseren Bemühungen beitragen, unser pharmazeutisches Cannabiserfolgreich in den europäischen Märkten zu registrieren."Tel-Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Panaxia PharmaceuticalIndustries, der größte Hersteller und Vertreiber von pharmazeutischemCannabis in Israel, gab heute bekannt, dass Prof. Markus Veit demwissenschaftlichen Beratungsausschuss des Panaxia-Vorstandsbeigetreten ist. Prof. Veit wird den Zulassungsprozess für dieRegistrierung von Panaxia-Medikamenten in EU-Ländern leiten.Prof. Veit ist weltweit anerkannter Experte für die Zulassung vonpflanzlichen Arzneimitteln. Er ist Mitglied im AusschussPharmazeutische Chemie des Deutschen Arzneibuchs. Gemeinsam mit deneuropäischen Arzneibuchspezifikationen sieht das deutsche Arzneibuchverbindliche Standards für pharmazeutische Wirkstoffe, Hilfsstoffe,Arzneimittel und Darreichungsformen für den europäischen Raum vor.Dr. Dadi Segal, CEO von Panaxia: "Für ein Unternehmen, das sichintensiv auf den Export nach Europa vorbereitet, war es wichtig,diese Position ideal zu besetzen. Der Export von pharmazeutischemCannabis erfordert die Registrierung und Zulassung von Arzneimittelnin jedem einzelnen Zielland. Prof. Veit ist von entscheidenderBedeutung für den erfolgreichen Abschluss aller Vorbereitungen fürden Export nach Europa, und ich habe keinen Zweifel daran, dass ereinen bedeutenden strategischen Beitrag zu Panaxias Bemühungenleisten wird."1988 wurde Herrn Prof. Veit der Egon-Stahl-Preis der InternationalSociety of Medicinal Plant Research (internationale Gesellschaft fürArzneipflanzen-Forschung) verliehen. Seine Forschungsinteressenumfassen bioanalytische Methoden zur Erforschung von Wirkstoffen inpflanzlichen Arzneimitteln, Studien zur Qualität und Wirksamkeitpflanzlicher Arzneimittel und vieles mehr.Derzeit ist Prof. Veit Dozent an der Universität FrankfurtInstitut für Pharmazie, sowie an der University of Florida, Collegeof Pharmacy, und an der Humboldt-Universität in Berlin.Prof. Veit wurde 1959 geboren und schließt sich einem Teamhochrangiger Wissenschaftler an, das dem Beirat des Unternehmensangehört, darunter Prof. Aaron Ciechanover, Nobelpreisträger fürChemie im Jahr 2004, Prof. Dedy Meiri und Dr. Noa Leibovich.Informationen zu Panaxia IsraelPanaxia Israel (www.panaxia.co.il) gehört zurSegal-Unternehmensgruppe, die seit mehr als vier Jahrzehnten bestehtund mittlerweile 600 verschiedene pharmazeutische Produkte herstellt,die in mehr als 30 Ländern vertrieben werden. Panaxia wurde von Dr.Dadi Segal, Dr. Eran Goldberg und Assi Rotbart, LL.b gegründet undrepräsentiert die Cannabis-Sparte des Konzerns. Darüber hinaus stelltdie nordamerikanische Niederlassung über 60 pharmazeutische Produkteauf der Basis von medizinischem Cannabis her, darunter sublingualeund oral einzunehmende Tabletten, Öle, Inhalatoren und vieles mehr;diese Präparate helfen Patienten, die an posttraumatischenBelastungsstörungen, Krebs, chronischen Schmerzen, Epilepsie,Anorexie, Verbrennungen und anderen Erkrankungen leiden. Panaxiabeschäftigt rund 90 Mitarbeiter und führt alle klinischen Studienselbst durch.Weitere Informationen: E-Mail - robyn@panaxiapharmaceutical.com/Tel (305) 933-4646Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822703/Panaxia_Pharmaceutical_Logo.jpgOriginal-Content von: Panaxia Pharmaceutical Industries, übermittelt durch news aktuell