Allianz: Potential von 20 % vorhanden!

kurz bevor die Allianz Aktie in eine längere Korrektur übergehen konnte, hievten die soliden Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 den Wert erneut in Richtung untere Trendlinie, aus der der Wert zuvor nach unten hin ausgebrochen war und aus markttechnischer Sicht die besagte Korrektur eingeleitet hatte. Die Aktie hat nun also ein neues Jahreshoch erreicht und testet diese nach vorne projizierten Trendlinie erneut von unten im Preisbereich bei 167,00 Euro je Aktie an.

Nächstes Ziel Allzeithoch?

Da muss der Kurs also nun erst einmal nachhaltig rüber. Ansonsten besteht immer noch das Risiko der Fortsetzung der zuvor eingeleiteten Korrektur. Schafft es der Kurs, dann kommt aller Voraussicht nach das Allzeithoch aus 2016 sehr schnell auf die Agenda der Anleger. Denn es ist bereits ab dem aktuellen Preisniveau (165,70) gerade einmal 2,75 % entfernt und liegt bei 170,00 Euro je Aktie. Das markttechnische Potential für die Aktie wäre vor allem bei Kursen oberhalb von 174 Euro je Aktie sehr weit gefasst. Längerfristig stünde der Aktie in diesem Fall möglicherweise sogar ein Wertgewinn von 20 % in Aussicht, sofern sich der Aufwärtstrend wie gewollt fortsetzt.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

