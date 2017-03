Allianz: Positiver Newsflow reißt nicht ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

auch jetzt reißt der Nachrichtenstrom zur Allianz in Deutschland nicht ab. Der Lebensversicherer konnte in den zurückliegenden Tagen gute Zahlen zum Abschluss verkünden. Die Kurse reagierten entsprechend. Gleich am ersten Handelstag nach diesen Informationen schaffte es die Allianz, ein neues 5-Jahres-Hoch zu markieren. Damit sind die Kurse jetzt nach an entscheidenden Wegmarken.

Mehrere Tops

Die Allianz-Aktie kletterte neben dem 5-Jahres-Hoch auf ein 12-Monats-Hoch und hat damit gerade bei technisch orientierten Analysten sehr viel Beifall geerntet. Aus dieser Sicht ist die Aktie in jeder zeitlichen Dimension im Aufwärtstrend und konnte den Abstand zum GD200 auf annähernd 18 % vergrößern. Das spricht demnach für einen anhaltend positiven Trend.

Die Kurse sind zudem nach unten aus Sicht der Charttechnik bestens abgesichert. In Höhe von 160 Euro findet sich ein Boden, der bei Kursverlusten eine Unterstützung bieten sollte. Nachdem das Unternehmen seine positiven Zahlen verkündet hatte, haben die Bankanalysten indes nicht reagiert. Dort steht die Stimmung weiterhin mehrheitlich auf „Kaufen“, wobei 10 % der Bankexperten die Aktie unverändert auf „verkaufen“ eingestuft haben.

Dennoch: Insgesamt blieb das Bild aus Sicht der technischen und charttechnischen Analysten deutlich im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.