Allianz PKV: Auch die privaten Krankenversicherungen bekennen Farbe!

Die Tragödie des Kriegs in der Ukraine geht derzeit an niemandem spurlos vorbei. Die Politik ist in Aufruhr, die Bevölkerung rund um den Globus macht sich berechtigte Sorgen um weitere Eskalationen und auch Unternehmen bekennen teils vollkommen unabhängig von wirtschaftlichen Überlegungen Farbe, indem sie sich von Geschäften in Russland demonstrativ distanzieren. In diesen Zeiten nehmen ihnen das nicht einmal die Aktionäre ...



zur Originalmeldung