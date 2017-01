Allianz: Nur feindliche Übernahme möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz sitzt bekanntlich auf einem hohen Berg an Cash und muss es folglich entweder für Investitionen aufwenden oder an die Aktionäre ausschütten. Nicht nur deshalb gehört das Unternehmen zu den attraktivsten Dividendenzahlern im DAX-Index. Nun ist ein interessantes Marktgerücht aufgetaucht, über welches das „Handelsblatt“ berichtet.

Demnach könnte Allianz-Chef Oliver Bäte Interesse an dem in Australien firmierten Versicherungsunternehmen QBE zeigen. QBE spielt zwar auf der internationalen Ebene nicht in derselben Liga wie die Allianz. Allerdings operiert das Unternehmen überwiegend in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie Australien und Neuseeland. Das könnte der Allianz komplementär in die Karten spielen, zumal auch QBE eine große Vermögensverwaltungssparte betreibt.

QBE zeigte bisher an Konsolidierungen kein Interesse

Die Sache hat allerdings einen Haken. Im Gegensatz zum gängigen Tenor der Manager aus verschiedensten Branchen, man sei aufgrund von positiven Wettbewerbseffekten an Konsolidierungen interessiert, zeigte sich das Management von QBE bisher weniger beeindruckt von den allgemeinen Marktentwicklungen. Man will weiterhin aus eigener Kraft wachsen. Dem Gerücht zufolge soll zwar ein Gespräch zwischen Bäte und QBE-Chef John Neal stattgefunden haben. Jedoch darf man sich noch nicht so viel davon erhoffen. Aber vielleicht will John Neal ja auch nur den Kaufpreis nach oben treiben, sollte es nach Sondierungsgesprächen zu tatsächlichen Verhandlungen kommen.

Der Kurs der Allianz-Aktie gab am Montagmorgen zwar nach. Doch dies hat meiner Meinung wenig mit den Übernahmegerüchten zu tun. Hier spielt die aktuelle Gesamtmarktschwäche eine größere Rolle.

