Allianz: ein Novum in der Unternehmensgeschichte!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

der Versicherungskonzern Allianz wird wohl in Kürze gänzlich neue Wege einschlagen. Denn dieser Tage wurde gemeldet, dass man etwa drei Milliarden Euro für Aktienrückkäufe zurückgelegt habe. Ein derartiges Programm hat es bislang in der Geschichte der Versicherung noch nicht gegeben, jetzt wird gemutmaßt, dass die Aktionäre durch steigende Kurse zu den großen Profiteuren dieser Maßnahme zählen könnten. Das zurückgelegte Geld sollte eigentlich in andere Investitionen fließen, doch ein geeigneter Übernahmekandidat wurde bis Ende des Jahres 2016 vergeblich gesucht. Die jetzt gewählte Variante ist für die Anteilseigner sogar noch günstiger als die Ausschüttung einer Sonderdividende, weil auf diese würde dann Kapitalertragssteuer anfallen.

Solide Ausschüttung, geringe Risiken

Bei denjenigen Anlegern, die den Fokus explizit auf die Dividende bzw. die Dividendenrendite setzen, steht die Allianz-Aktie seit jeher hoch im Kurs. Laut des Börsenportals „Motley Fool“ steht die Dividendenrendite des Titels per 29.12.2016 bei beachtlichen 4,7 Prozent. Und das, obwohl die Ausschüttungsquote in den letzten Jahren kaum einmal über 50 Prozent gestiegen ist. Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass die Allianz als Versicherer oft Verträge mit sehr langen Laufzeiten verkauft, was das Risiko eines plötzlichen Gewinneinbruchs zumindest sehr gering hält.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse