Allianz: Möglichkeiten ohne Ende!

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zur Allianz bei den Anlegern ein. Denn nachdem es länger recht still war, das die Suche nach einem geeigneten Übernahmeziel betraf und man bereits einen Aktienrückkauf in Erwägung gezogen hatte, kommen jetzt gleich zwei mögliche Übernahmekandidaten ins Spiel. Was passiert nun weiter?

Wie sieht es mit Generali aus? Bereits Ende letzten Jahres war immer wieder der italienische Rivale Assicurazioni Generali als mögliches Übernameziel gehandelt worden. So hatte die Allianz einen möglichen Zukauf des Frankreich-Geschäfts von Generali in Erwägung gezogen. Wie Hermann Pichler in der letzten Woche berichtete, hatte aber ein Insider beteuert, dass sich Italiens größter Versicherer nicht aus Frankreich zurückziehen wolle.

Beruhigung und Marktsondiereung! Anfang Januar 2017 hatte Konzernchef Oliver Bäte schließlich erklärt, dass man nach wie vor den Markt sondiere und vor allem Zukäufe in den Bereichen Sach- und Kreditversicherung und der Vermögensverwaltung in Erwägung gezogen würden. Konkrete Pläne schienen aber nicht vorzuliegen.

Doch Generali? Vor knapp zwei Woche war Generali dann doch wieder im Gespräch und es hieß, dass die Allianz eventuell eine gemeinsame Übernahme mit der italienischen Bank Intesa Sanpaolo erwäge. Bestätigt worden war das mit Stand letzter Woche jedoch nur vonseiten des Geldinstituts. In jedem Falle wäre die Allianz wohl aber nur an bestimmten Teilbereichen von Generali interessiert.

Akquisition in Down Under? Von einem weiteren potenziellen Übernahmeziel wurde dann letzte Woche berichtet. Demnach gäbe es Gespräche mit dem australischen Versicherer QBE, dem die Allianz einen Kursaufschlag von über 20 Prozent auf den aktuellen Aktienwert von rund 12,35 Australischen Dollar geboten haben soll. Mit einem Gesamtvolumen von etwa 20 Mrd. Australischen Dollar, umgerechnet also rund 14 Mrd. Euro, wäre dieser Deal wohl auch für die Australier äußerst attraktiv.

Die gute Marktposition von QBE, in der als wachstumsstark geltenden Region Asien/Pazifik, wäre für die Allianz ein guter Deal. Doch was wird dann aus dem in Aussicht gestellten Aktienrückkauf? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

