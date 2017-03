Allianz an Mega-Widerstand! Jetzt noch kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

die Aktie der Allianz befindet sich schon seit Juni 2016 in einem stetigen Aufwärtstrend und auch im großen Bild zeigt der Trend seit dem Jahre 2008 bereits kontinuierlich nach oben. Jetzt im März wurde nun aber ein Niveau erreicht, das die Richtung für viele Monate vorgeben könnte.

Im langfristigen Wochen-Chart seit dem Allzeithoch im Jahre 2000 wird schnell klar, worum es geht. Hier steht die Allianz nun an einem Widerstand, der seinen Ursprung schon im Jahre 2007 hat und sich durch die Zwischenhochs aus 2015 definiert. Entsprechend brisant könnte es an dieser Stelle werden.

Zwar wurde diese Linie schon marginal überwunden und die Aktie konnte in der letzten Handelswoche mit 172,35 EUR zeitweise schon den höchsten Stand seit Juli 2007 erklimmen, doch ob das reicht für einen nachhaltigen Ausbruch, darf bezweifelt werden.

Es bedarf nun weiterer direkter Anschlusskäufe, um den Ausbruch perfekt zu machen. Nur dann hat die Allianz die reale Chance weiter in Richtung des nächsten wichtigen Widerstand zuzulegen, der bei ca. 194 EUR verläuft und den ersten Crash-Ausläufern im Zuge des 11. Septembers 2001 entspricht. Anleger, die noch auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, sollten also ab jetzt die Aktie genau beobachten.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Christian Lehbau.