Allianz: Massiver Aktienrückkauf zu erwarten?

ein Kapitalmarkttag sorgte dafür, dass im Dezember gleich 17 neue Analysteneinschätzungen zur Allianz erschienen. Die Experten zeigten sich in der überwiegenden Mehrzahl sehr angetan von den Aussichten des Versicherungskonzerns.

Bessere Karten als die Mitbewerber

Stellvertretend picke ich mal den Kommentar von Peter Eliot (Kepler Cheuvreux) heraus. Er lobte explizit die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens und stellte fest, dass die Allianz in diesem Feld ihrer Konkurrenz bereits „weit voraus“ sei. Ein ähnliches Bild zeichneten auch mehrere andere Analysten.

Ein zweiter wichtiger Punkt: Die Experten erwarten sich für 2017 moderat anwachsende Zinsen. Damit dürfte sich die Lage für die Versicherungsbranche allgemein wieder etwas entspannen und die Aktienkurse angetrieben werden. Mark Cathcart von Jefferies wies darauf hin, dass der deutsche Versicherungskonzern dank einer nicht ausgeschöpften Kreditlinie und überschüssiger Geldmittel einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil habe, um maximalen Profit aus dieser Situation zu ziehen.

Aktienrückkauf zu erwarten?

Roland Pfänder (Oddo Seydler) mutmaßt deshalb, dass die Allianz 2017 verstärkt Aktien zurückkaufen wird, was den Kurswert zusätzlich stützen würde. Thorsten Wenzel von der DZ Bank nannte auch eine konkrete Zahl: Etwa 2,5 Mrd. Euro könnte das Unternehmen für den Aktienrückkauf lockermachen.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

RBC Capital: „Outperform“ – 190,00 Euro (+21 %)

Jefferies: „Buy“ – 178,00 Euro (+13 %)

Oddo Seydler: „Buy“ – 176,00 Euro (+12 %)

Credit Suisse: „Neutral“ – 175,00 Euro (+11 %)

Equinet: „Buy“ – 175,00 Euro (+11 %)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 175,00 Euro (+11 %)

Baader Bank: „Buy“ – 170,00 Euro (+8 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – 170,00 Euro (+8 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 170,00 Euro (+8 %)

Commerzbank: „Buy“ – 170,00 Euro (+8 %)

Lampe: „Kaufen“ – 170,00 Euro (+8 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 168,00 Euro (+7 %)

HSBC: „Hold“ – 160,00 Euro (+2 %)

Independent Research: „Halten“ – 160,00 Euro (+2 %)

UBS: „Buy“ – 156,00 Euro (-1 %)

Barclays: „Underweight“ – 150,00 Euro (-5 %)

Société Générale: „Hold“ – 135,00 Euro (-14 %)

