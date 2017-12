Allianz: Magischer Kursausbruch voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz wusste zuletzt zu überzeugen, steht nun allerdings unmittelbar vor der Entscheidung an einer sehr wichtigen Kursobergrenze. Die Chartanalysten, die diese Grenze als „magisch“ beschreiben, rechnen mit einem Gewinnpotenzial in Höhe von mehr als 25 %. Im Detail: Die Aktie der Allianz befindet sich zweifelsohne in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der sich langfristig verfolgen und nachweisen lässt. Seit Monaten war die Aktie nun aufwärts geklettert und hat dabei ein recht stetiges Bild abgegeben. Nun kämpft der Wert an der Hürde von 200 Euro um einen Ausbruch nach oben. Hier kommt es auf die kurzfristige Entwicklung an. Sollte es nun gelingen, diese runde Marke zu überwinden, dann würde die Allianz das bisherige 15-Jahres-Hoch bei 203,50 Euro (!) vom 2. November 2017 angreifen und darüberhinaus auch ein widerstandsfreies, weites Feld vorfinden, das eigentlich bis 300 Euro reicht. Doch auch bei 250 Euro findet sich bereits eine runde Marke. Bis dahin sollte die Kraft reichen, so die Meinung der charttechnischen Analysten. Dies wiederum würde das oben aufgezeigte Gewinnpotenzial von über 25 % ermöglichen. Wirtschaftlich besondere Nachrichten sind derzeit nicht zu vernehmen. Dennoch sind aktuell noch 65 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen halten, während 5 % einen Verkauf für die richtige Anlageentscheidung halten. Daher scheint die Stimmung noch gut zu sein.

Technische Analysten: Aufwärtstrend formal intakt!

Technische Analysten schreiben der Aktie derzeit noch einen Aufwärtstrend zu. Der GD200 als Maßstab für die langfristige Trendanalyste verläuft bei 182,50 Euro. Bis dahin hat der Wert derzeit knapp 7 % Vorsprung. Dies ist trotz der kurzfristigen Trendpfeile, die nach unten zeigen, der Beleg für ein Kaufsignal! Bei Kursen von 198,90 Euro würde die Allianz in einen vollständigen Aufwärtstrend vorstoßen und damit ein noch stärkeres Kaufsignal erzeugen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.