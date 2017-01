Allianz- Kurzfristiger Absacker möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz-Aktie hat deutlich auf die Amtseinführung Trumps reagiert und gehört am Montagmorgen danach, zu den schwächsten Werten im DAX. Zieht man die Entwicklung der Umsätze in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres heran, so kann man annehmen, dass sich die Erholung, die seit Juli 2016 besteht, zum Großteil auf Erwartungen an sich verändernde Umstände bei den Anleiherenditen sowie an die Trump-Politik, stützt. Im Umkehrschluss heisst das aber, dass die Aktie dazu neigt mit dem Gesamtmarkt zur Schwäche zu tendieren, sofern dieser auch fällt.

Kurzfristiger Trend könnte unterschritten werden

Der Kurs der Allianz-Aktie bewegt sich im Rahmen der aktuellen Aufwärtsbewegung innerhalb eines nach oben gerichteten, zulaufenden Dreiecks (auf Wochenkerzenbasis), was so viel bedeutet, dass das Momentum der Aktie zunehmend nachlassen könnte. Darauf deutet auch der RSI Indikator hin, der zwar auf 14 Wochenbasis die Überkauft-Zone bei 70 Punkten noch nicht erreicht hat, jedoch so langsam beginnt abzufallen. Interessant wird es daher, wenn der Kurs das Dreieck nach unten verlässt (Kurs < 157 Euro je Aktie), also die untere Trendbegrenzung unterschreitet. In diesem Fall, könnte es zu einem kurzfristigen Absacker kommen, der möglicherweise, als erste wichtige Unterstützung den 100-Wochendurchschnitt anpeilen könnte. Dieser verläuft aktuell im Bereich bei 146 Euro je Aktie. Sofern der Kurs allerdings auf Wochenbasis nicht unterhalb des Dreiecks schließt, bleibt noch die Hoffnung auf die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, aus unserer Sicht erhalten.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

