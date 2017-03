Allianz: Kurs nähert sich nun wichtigem Widerstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Aktie der Allianz konnte auch zum Wochenauftakt wieder etwas zulegen. Damit nähern sich die Kurse wichtigen Widerständen in Höhe von 170 Euro. Sollte der Kurs darüber klettern, scheint aus Sicht von charttechnischen Analysten der Weg für schnelle Kursgewinne frei. Wie schon in den vergangenen Tagen hat die Aktie einen starken Aufwärtstrend, der ihr demnach Impulse verleihen sollte.

Neue Hochs treiben an

Erst vor wenigen Tagen hatte die Allianz neue Tops im 5-Jahres-Zeitraum sowie auf Basis der zurückliegenden 12 Monate erreicht. Nun sattelte das Papier erneut auf und steuert 170 Euro an. Das wichtigste Top liegt dabei in Höhe von 178,41 Euro. Hier hatte der Titel am 20. Juni 2007 sein derzeit noch gültiges 10-Jahres-Hoch markiert. Noch fehlen bis zu diesem Kurs gut 5 %. Die sollten bei einem Kurswachstum von 8 % im zurückliegenden Monat jedoch auch künftig schnell zu erobern sein.

Allianz ist in allen zeitlichen Dimensionen unverändert im Aufwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie vergrößerte sich auf nahezu 18 % und ist damit aus Sicht der technischen Analyse idealtypisch groß. Die Kurse sind nicht überhitzt.

Jetzt hat die Aktie bestätigt, dass der Kurs sich im grünen Bereich befindet.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.