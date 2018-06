Allianz: Die Käufer nutzen ihre Chance nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Von Juli 2016 bis Ende Januar 2018 befand sich die Allianz-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Dieser wurde durch die Korrekturbewegungen im ersten Halbjahr inzwischen verlassen. In einer sehr steilen Abwärtsbewegung fiel die Aktie am 6. Februar auf 181,90 Euro zurück.

Dieses Tief konnte im März noch einmal verteidigt werden, wurde aber im April deutlich unterschritten, als der Kurs auf 176,10 Euro zurückging. Die anschließende Aufwärtsbewegung

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.