Allianz: Die Käufer erfahren eine krachende Niederlage!

Die Allianz-Aktie erreichte am 27. September bei 197,50 Euro ein Zwischenhoch, das von den nachfolgenden Aufwärtsbewegungen nicht mehr erreicht werden konnte. Durch diese Reihung tieferer Hochs hat sich ein Abwärtstrend ergeben. Ihn hatten die Käufer Anfang Dezember noch einmal angreifen wollen.

Bis zum 3. Dezember stieg der Kurs auf 191,04 Euro an. Doch wie in den Tagen zuvor scheiterten die Käufer an diesem Widerstand. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.