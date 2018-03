Allianz: Jetzt ist die Chance da!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Allianz ist am Montag etwas schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Das macht nichts, meinen charttechnische Analysten. Denn der Wert sei nun in einer stärkeren Haltezone und es sei fast nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Ausbruch nach oben kommt. Dann würden deutliche Kursgewinne von über 20 % möglich sein. Konkret: Nun ist die Aktie exakt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.