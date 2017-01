Allianz: JETZT sind die Aktionäre dran!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

jetzt kommt der Geldsegen für alle Aktionäre des größten Europäischen Versicherers. Die Allianz kündigte an rund drei Milliarden Euro für Aktienrückkäufe beiseitezulegen. Ohne Zweifel profitieren hier ganz besonders die eigenen Aktionäre von. Das Besondere daran: Das Unternehmen hat in seiner langen Geschichte noch nie ein Rückkaufprogramm gestartet. Der Grund dieser netten Geste liegt im Investitionsstau der Allianz. Richtung Jahresende hatten sie kein größeres Unternehmen zum Kauf gefunden. Das freie Kapital fließt somit nun indirekt an die Anteilseigner. Das ist immer noch vorteilhafter als eine Ausschüttung in Form einer Sonderdividende. Es fällt keine Kapitalertragssteuer an und das Unternehmen kann einen höheren Gewinn je Aktie zukünftig ausweisen.

Das sieht gut aus!

Der Aktie verleiht diese Meldung starken Rückenwind. In diesem Jahr konnte der Kurs des Versicherers bereits um rund 2 Prozent zulegen. Nach dem Überwinden der 160 Euro ist der Weg nach oben nun frei geworden. 170 Euro lautete nun die nächste Marke. Hier hat sich der Kurs bereits zwei Mal im letzten Jahr den Kopf gestoßen. Aufgrund des Aktienrückkaufprogramms ist nun ein weiterer starker Käufer im Markt. Der Deckel könnte beim dritten Anlauf endlich platzen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse