Allianz Interglobal A EUR: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Allianz Interglobal A EUR schnitt vergangenen Monat performancetechnisch unterdurchschnittlich ab. Der Preis vor einem Monat betrug 504,42 Euro. Heute liegt dieser bei 495,45 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursverlust von -1,78 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze -8,97 Euro. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in die Nähe der 486er Marke rücken. Dies dürfte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



