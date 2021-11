Allianz Interglobal A EUR: So schlecht steht es wirklich!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Allianz Interglobal A EUR gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 02. September 2021 ein Kurshoch von 489,83 Euro zu notieren. Seither rutschte der Kurs um -0,17 Prozent in Richtung Süden. Schwierig, für die Anteilseigner von Allianz Interglobal A EUR in den letzten 61 Tagen den Mut und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung