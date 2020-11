Allianz: Hohe Hürden sind erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Auch in der hinter uns liegenden Börsenwoche konnten die Bullen zunächst ihren am 30. Oktober auf dem Tief bei 148,60 Euro begonnenen Anstieg weiter fortsetzen. In der Spitze drang der Kurs dabei bis zum 18. November auf ein Hoch bei 198,86 Euro vor. Damit konnte zwar das Hoch vom 5. Juni bei 194,76 Euro überwunden werden, ein Vorstoß bis an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung