Allianz: Hoffentlich sind die Käufer der Allianz versichert!

Nach der langen Aufwärtsbewegung des Jahres 2017 ist die Allianz-Aktie in diesem Jahr in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Sie wirkt in den langfristigen Charteinstellungen zwar noch wie eine bullische Flagge, auf mittelfristiger Ebene hat sich aber ein klarer Abwärtstrend herausgebildet. Dieser ist immer noch intakt und ihn zu brechen ist für die Bullen das Gebot der Stunde.

An dieser Aufgabe scheitern die Käufer allerdings bereits seit Monaten.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.