Allianz Gruppe: Gewinne und Naturkatastrophen!

auch von der Allianz gab es neue Zahlen. Die waren vor diesem Hintergrund interessant: Es gab schließlich eine „Reihe von Orkanen, Stürmen und anderen Naturkatastrophen“, was laut Allianz „die Schäden in die Höhe getrieben hatte“. Drückte das auf den Gewinn? Der Reihe nach. Zunächst der Blick auf den Gesamtumsatz der Allianz Gruppe. Dieser kletterte im dritten Quartal 2017 auf rund 28,3 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es rund 27,7 Mrd. Euro gewesen. Der Umsatzanstieg ist laut Allianz auf die „erneut sehr gute Leistung des Geschäftsbereichs Lebens- und Krankenversicherung zurückzuführen“. Doch was ist mit dem operativen Ergebnis und den Auswirkungen der oben genannten Naturkatastrophen?

Allianz Gruppe: Rückgang beim operativen Ergebnis

Und in der Tat: Beim operativen Ergebnis gab es einen Rückgang von rund 3,0 Mrd. Euro auf etwa 2,5 Mrd. Euro. Doch dieser Rückgang ist fast ausschließlich auf Schäden aus Naturkatastrophen begründet. Diese Schäden beziffert die Allianz nämlich auf 529 Mio. Euro. Ein Trost für die Anteilseigner: Der auf diese entfallende Quartalsüberschuss fiel mit -17,3% deutlich geringer (von 1,9 Mrd. Euro auf 1,6 Mrd. Euro). Hier belasteten die Schäden aus den Naturkatastrophen zwar, das wurde allerdings „durch niedrigere Steueraufwendungen teilweise wieder ausgeglichen“.

