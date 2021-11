Allianz Global Artificial Intelligence AT Acc EUR: Macht jetzt ein Investment Sinn?

Der Kurs des luxemburgischen Fonds hatte vergangenes Jahr nur eine Richtung: Norden! Vor einem Jahr konnte der Fond noch einen Kurs von 245,82 Euro verzeichnen (heute am 23. November 2021 bei 309,93 Euro). 26,08 Prozent verzeichnete der Fond innerhalb des vergangenen Jahrs. Dies entspricht 64,11 Euro. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in die Nähe der 375er Marke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Allianz



mehr >