Allianz: Für die Credit Suisse weiterhin ein Outperformer

Nach dem kräftigen Kurseinbruch in Zuge der Coronakrise von fast 50 Prozent von 230 Euro Mitte Februar bis im Tief auf 118,84 Euro am 18. März haben sich die Aktien des Versicherungskonzerns Allianz in den letzten beiden Handelswochen wieder deutlich erholen können. Bis auf den Schlussstand am letzten Donnerstag von 166,42 Euro legten die Papiere wieder zu, eine Zwischenrallye mit einem



