Allianz, Fresenius, Münchener Rück & BASF: Ist der DAX jetzt doch günstig?

Ist der DAX noch günstig? Wenn wir auf Aktien wie die Allianz (WKN: 840400), Fresenius (WKN: 578560), die Münchener Rück (WKN: 843002) oder BASF (WKN: BASF11) schauen, so können wir sagen: Durchaus. Und das, obwohl unser Leitindex erneut bei über 14.400 Punkten steht, was in der eigentlichen Definition alles andere als preiswert ist.

Wir können uns jetzt erneut darüber austauschen, dass der DAX als solcher ein Performanceindex ist und der Kursindex eigentlich bedeutend niedriger steht. Trotzdem hat unser Leitindex zuletzt wieder massiv zugelegt, obwohl das Rekordhoch natürlich noch ca. 15 % entfernt liegt.

Im Endeffekt zeigen Aktien wie die der Allianz, von Fresenius, der Münchener Rück oder auch von BASF jedoch, dass das Renditepotenzial, das Investoren erwarten können, noch attraktiv erscheint. Das reicht für mich aus, um zu sagen: Ja, der DAX ist derzeit eher günstig.

Der DAX ist günstig: Der Blick auf ausgewählte Aktien!

Natürlich ist der DAX kein Einheitsbrei und als solcher sollten ihn lediglich ETF-Investoren sehen, die auf diese Auswahl setzen. Nein, sondern es geht um verschiedene Bestandteile, die jedoch im Endeffekt in vielen Fällen preiswert erscheinen. Wenn wir auf die Versicherer Allianz und Münchener Rück blicken, so erkennen wir Dividendenrenditen zwischen 4,5 und 5 %, die definitiv attraktiv erscheinen. Und Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 12 oder weniger (bereinigt), die langfristig ein solides Renditepotenzial bedeuten. Ja, sogar bei einer moderaten Wachstumsperspektive.

Deutschlands einziger Dividendenaristokrat ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 bepreist, was die Fresenius-Aktie ebenfalls attraktiv erscheinen lässt. Auch BASF ist für einen Zykliker mit einem KGV von 9 gewiss nicht teuer. Aber wir erkennen auch bei anderen Aktien wie zum Beispiel Vonovia, dass die ehemaligen Hochs weiter entfernt liegen und wir eine attraktive Dividende bei einer moderaten Bewertung erwarten können.

Dafür gibt es andere DAX-Aktien, die inzwischen ordentlich an Wert zugelegt haben. Zum Beispiel die Autobauer, die einen Erholungskurs hingelegt haben. Die neuen Growth-Aktien hingegen sind auf Mehrjahrestiefs, was mir ebenfalls zeigt: Unser Leitindex besitzt in Summe einen eher günstigen Kern.

Was das bedeutet

Dass der DAX jetzt günstig ist oder in weiten Teilen einen günstigen Kern besitzt, heißt nicht, dass man zwingend kaufen muss. Es gibt durchaus Risiken wie die Inflation, steigende Zinsen oder auch der Krieg in der Ukraine. Das könnte unseren heimischen Leitindex definitiv einbrechen lassen.

Aber wir erkennen unterm Strich, dass es langfristig ein solides Renditepotenzial gibt. Oder im Zweifel sogar solide und starke Dividenden, von denen man profitieren kann. Für mich ist das in Summe ein Setting, das durchaus einladend ist, um jetzt langfristig orientierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Der Artikel Allianz, Fresenius, Münchener Rück & BASF: Ist der DAX jetzt doch günstig? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von BASF, Fresenius, der Münchener Rück und Vonovia. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

