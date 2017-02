Allianz: Experten beschäftigten sich mit der Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz genießt einen guten Ruf bei denjenigen Anlegern, die den Fokus auf die Dividendenrendite legen. Der Ausschüttungspolitik gebührt daher bei jeder Präsentation der Geschäftszahlen besondere Aufmerksamkeit. Das ist auch diesmal nicht anders, am Montag haben sich gleich sechs unterschiedliche Analysten des Themas angenommen.

Analystin Claudia Gaspari (Barclays) beschäftigt sich mit der Frage, ob die Ausschüttung des Kapitals in den kommenden drei Jahren nur durch Rückkäufe von Aktien vorgenommen wird. Das Management könne in dieser Hinsicht durchaus flexibel agieren, so die Expertin.

Analyst Roland Pfänder (Oddo Seydler) weist darauf hin, dass die Zahlen über den Prognosen gelegen hätten. Das Aktienrückkaufprogramm entspreche den Erwartungen. Die Flexibilität beim Kapital wird auch von Analyst Michael Huttner (JPMorgan) unterstrichen. Die gute Nachricht für die Aktionäre bestehe darin, dass höhere Gewinne sehr wahrscheinlich auch höhere Dividenden bedeuten.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 190,00 Euro (+15 %)

Baader Bank: „Buy“ – 180,00 Euro (+9 %)

Oddo Seydler: „Buy“ – 176,00 Euro (+7 %)

JPMorgan: „Overweight“ – 174,00 Euro (+4 %)

Societe Generale: „Hold“ – 165,00 Euro (+0 %)

Barclays: „Underweight“ – 150,00 Euro (-9 %)

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

