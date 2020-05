Allianz: Einstufung steigt, Kursziel sinkt – Was macht die Aktie daraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Quartalszahlen hat vorgestern Europas größter Versicherer, die Allianz SE, vorgelegt. Und auch bei der Allianz hinterlässt die COVID-19-Pandemie spuren in der Bilanz. Besonders im Schaden- und Unfallgeschäft sowie in der Lebensversicherung wirkten sich diese aus. Der operative Gewinn brach deshalb von Januar bis März 2020 um 22 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro ein, das wurde aber allgemein am Markt so erwartet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



