Allianz: Eine wichtige Hürde konnten die Käufer überwinden!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie befindet sich seit Mitte Januar in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel das Papier am 26. März auf 176,10 Euro zurück. Es gelang den Käufern, die Aktie hier zu stabilisieren und bis Anfang Mai einen Anstieg auf 201,40 Euro zu realisieren. Das an sich positive Bild erfuhr am 10. Mai jedoch einen deutlichen Dämpfer, als die Aktie mit einer großen Kurslücke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.