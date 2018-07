Allianz: Eine Frage der Dimension!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich die Allianz vor Bekanntgabe der Zahlen zum 2. Quartal bzw. der Halbjahreszahlen (dies soll am 3. August geschehen) noch per Pressemitteilung zum operativen Geschäft melden wird. Insofern hier der Blick auf einen anderen Aspekt in Bezug auf die Allianz-Aktie – und zwar das Programm der Allianz zum Rückkauf eigener Aktien. Da läuft bekanntlich derzeit ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.