Allianz: Dürfen die Anleger auf einen Geldsegen hoffen?

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei der Allianz. Denn hier winkt den Anlegern ein kräftiger Geldregen. Da das Kapital, das für Zukäufe angesammelt worden war aufgrund fehlender Zukaufsoptionen noch verfügbar ist, soll es jetzt an die Anleger zurückgegeben werden. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Allianz und deren Kurse bewegt haben, waren:

Lukratives Jahr? Dieses Jahr könnte sich absolut lohnen für Anleger von der Allianz. Hat doch das Konzernmanagement vor, das ungenutzte M&A-Budget in einen Aktienrückkauf zu investieren. Bereits Ende November hatte Vorstandschef Oliver Bäte gegenüber Analysten geäußert: „Wir werden das Geld nicht ohne Grund zurückhalten. Alles Kapital, das wir nicht brauchen, werden wir zurückgeben.“

Kein Zukauf! Es war eigentlich fest eingeplant, musste jedoch zwecks einem Mangel an passenden Angeboten wieder verworfen werden: Ein Zukauf. Seit 2014 hatten sich rund 3 Mrd. Euro angehäuft, die eigentlich für Fusionen oder Zukäufe verwendet werden sollten, doch dann hatte es kein geeignetes Übernahmeziel zu einem angemessenen Preis gegeben. Zum Jahresende wurde noch einmal gemunkelt, dass die Allianz an einer Übernahme des Frankreich-Geschäfts des italienischen Konkurrenten Assicurazioni Generali interessiert sei. Insider dementierten aber, dass sich Generali überhaupt aus Frankreich zurückziehen wolle.

Wird es jetzt ernst? Ob es tatsächlich zu einem Aktienrückkauf kommt, muss nun der Aufsichtsrat entscheiden, wohl gleich nach der Prüfung der Jahres-Finanzkennzahlen, voraussichtlich Mitte Februar.

Nun, wenn tatsächlich Aktien zurückgekauft und anschließend vernichtet werden, dann verteilt sich der Konzerngewinn auf weniger Aktien und der Gewinn je Aktie steigt. Das klingt nach einem guten Deal für alle Beteiligten. Doch kommt es dazu?

